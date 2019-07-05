شكرا لقرائتكم المقاصة يحدد 35 مليون جنيه للاستغناء عن أنطوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض نادى مصر للمقاصة فى الوقت الحالى دخول الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق فى صفقات تبادلية خلال المرحلة القادمة. حددت إدارة النادى الفيومى 35 مليون جنيه بشكل مبدئى للاستغناء عن جون أنطوى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة دون الدخول فى صفقات تبادلية بعد إبداء الزمالك رغبة فى ضم المهاجم الغانى. وكانت المفاوضات الودية التى شهدتها الفترة الماضية بين المقاصة والزمالك تضمنت مناقشات حول انتقال الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض لنظيره الفيومى على أن ينتقل أنطوى لقلعة ميت عقبة قبل أن تتعثر تلك المفاوضات لتقرر إدارة النادى الفيومى بعد ذلك تحديد مقابل مالى يعوض رحيل أنطوى عن الفريق دون الدخول فى صفقات تبادلية فى حالة تجديد مسئولى الأبيض رغبة حول ضم المهاجم الغانى.

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