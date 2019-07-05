شكرا لقرائتكم 32 لاعباً في قائمة الأهلي المغادرة إلى معسكر النمسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتمد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الكرواتي برانكو قائمة الفريق المغادرة إلى المعسكر الذي يقام في النمسا بداية من الأحد المقبل.

وضمت القائمة 32 لاعبًا على النحو التالي، وهم: محمد العويس وياسر المسيليم وباسم البقي ومحمد اليامي ويزيد البكر وسعيد المولد وعبدالله حسون ومحمد آل فتيل ومعتز هوساوي ومحمد البصاص وعبدالله خطيب وعبدالباسط هندي ومحمد الخبراني وأدريان سانتوس وحسين عبدالغني وخالد البركة وهاني الصبياني وجوزيف دي سوزا ويوسف الحربي ونوح الموسى وعمر الزيني وحسين المقهوي وعبدالفتاح عسيري وسلطان مندش وعبدالرحمن غريب ومصطفى البصاص وعلي الأسمري وسلمان المؤشر وعمر السومة ومهندي عسيري وعثمان الحاج ودجانيني تفاريس.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراتين ضد الهلال في ذهاب وإياب دور الـ 16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وذلك خلال مطلع أغسطس المقبل.