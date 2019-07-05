يوفنتوس يعزز صفوفه بمدافع ساسوولو

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جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، خط دفاعه بضمه التركي ميريه ديميرال من خصمه المحلي ساسوولو مقابل 18 مليون يورو.
ولفت التركي البالغ من العمر 21 عاما الأنظار منذ انتقاله إلى ساسوولو في يناير الماضي على سبيل الاعارة آلانيا سبور، ما دفع يوفنتوس إلى التعاقد معه لخمسة أعوام من أجل مساندة ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني ودانييلي روغاني.
ويأمل يوفنتوس الذي تعاقد مع مدرب نابولي السابق ماوريتسيو ساري للإشراف عليه خلفا لماسيميليانو أليغري، أن يحقق هدفه الأهم لهذا الصيف وهو ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام.
وتشير التقارير إلى أن يوفنتوس توصل الى اتفاق مع اللاعب بشأن الانتقال، لكن أياكس لم يقتنع بالعرض الأول الذي قدمه بطل إيطاليا، ما سيدفع الأخير الى تحسين العرض المالي إذا ما أراد أن يسبق برشلونة الإسباني للحصول على خدمات هذا اللاعب.
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