ماتش مُفاجِئ: ملخص مباراة المغرب وبنين | أهداف ركلات الترجيح الأمم الأفريقية | بنين تقدم أداء ناري

ملخص مباراة المغرب وبنين اليوم ضمن الدور السادس عشر من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستهل بأسود الأطلس اليوم الجمعة على استاد السلام في تمام الخامسة بتوقيت المملكة المغربية، السادسة من مساء اليوم بتوقيت مصر، على أن يُنقل اللقاء على قناة BeIn Sport HD ماكس بتعليق جواد بادة.

ملخص مباراة المغرب وبنين

قال المدير الفني لمنتخب بنين ميشيل دوسييه، أن المنتخب المغربي يُعد من أقوى المنتخبات التي تلعب بمهارة عالية مما يجعلها واحدة من أبرز المنتخبات المُرشحة للفوز بلقب البطولة، ولكن بنين يمتلك القدرة على تحقيق أداء إيجابي نظراً لامتلاكه عامل الشجاعة.

وتأهل منتخب بنين عن فوزه كأفضل ثالث في المجموعة السادسة، بينما تأهل المنتخب المغربي بعد فوزه بعلامة كاملة في دور المجموعات وتصدره المجموعة الرابعة لأول مرة في تاريخ كرة القدم المغربية، هذا ويسعى منتخبالمغرب إلى تحقيق الفوز في تلك المباراة رغبة في مواصلة الفوز الذي بدء منذ بداية البطولة الأفريقية.

نتيجة مباراة منتخب المغرب ضد بنين

النتيجة لصالح السناجب وتأهلهم إلى دور ربع النهائي وخروج أسود الأطلس.

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المغرب بنين 1 1 1 – ركلات الترجيح 4 ركلات الترجيح

نتيجة مباراة المغرب وبنين، أعلن رينارد المدرب الفرنسي لمنتخب المغرب عن التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب والذي جاء كالآتي: ياسين بونو – أشرف حكيمي – غانم سايس – مروان دا كوستا – نصير مزراوي – كريم الأحمدي – مبارك بوصوفة – نور الدين أمرابط – يونس بلهندة – حكيم زياش – يوسف النصيري.

ملخص مباراة المغرب ضد بنين، يأمل منتخب المغرب في تحقيق الفوز للانتقال إلى ربع النهائي في تلك المباراة القوية، بعد تمكن كلا الفريقين من حصد العلامة كاملة في الثلاث جولات من دور المجموعات، فيما قال مبارك بوصوفة، قائد منتخب المغرب، أن على اللاعبين التركيز أثناء المباراة، مؤكداً على استعداد الفريق بدنيًا وذهنيًا.

الجدير بالذكر أنّ المنتخب المغربي أصبح يُنافس بقوة كبيرة في تلك النسخة من البطولة، وبالرغم من ذلك، فإنّ على المنتخب الحذر نظراً لكثرة المفاجآت التي تظهر في كل مباراة، خصوصًا أن منتخب بنين يمثل عقبة كبيرة نظراً لقوته، ولكن الأداء الجبار لأوسد الأطلس يجعل الجماهير مطمئنة نسبيًا.