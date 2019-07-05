ركلات الترجيح تحسم نتيجة مباراة المغرب وبنين اليوم .. تعرف على ما حدث في اللقاء المثير

نقدم نتيجة مباراة المغرب وبنين اليوم وملخص أحداث اللقاء كتابيا حيث تبدأ اليوم الجمعة منافسات دور الستة عشر من كأس امم افريقيا بمواجهتين منتظرتين حيث تجمع الأولى المغرب مع بنين والثانية بين السنغال واوغندا، ويتوقع الكثير أن تكون تلك المواجهة سهلة وفي متناول أسود الأطلسي وأنهم سيمرون لدور ربع النهائي بأريحية تامة فيما يعتقد البعض بأن كل شئ وارد في الأدوار الاقصائية ولعل ما حدث في بطولة الكوبا كان دليل على ذلك فقد أقصت بيرو كولومبيا وتشيلي المرشحتين للقب.

مباراة المغرب وبنين

وتنطلق مباراة المغرب وبنين في تمام السادسة بتوقيت القاهرة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت الرباط، وسيكون جواد بدة معلقا للقاء على شاشة قناة beIN Sports ماكس الأولى الناقل الحصري للبطولة، وكانت المغرب قد استطاعت تحقيق العلامة الكاملة في مجموعتها من ثلاث انتصارات متتالية وضعت اسم المنتخب المغربي في قائمة المنتخبات المرشحة لحصد اللقب وبقوة في هذه النسخة.

مباراة المغرب وبنين اليوم

وتحدث أفضل لاعب في مباراة المغرب الأخيرة أمام جنوب افريقيا ومحرز هدف الفوز مبارك بوصوفة عن الأجواء مؤكدا أن مصر فعلت كل شئ لانجاح البطولة من تجهيز ملاعب رائعة، وأن النقطة السلبية ارتفاع درجات الحراراة التي يلعب فيها المنتخب المغربي ولكنهم برغم ذلك جاهزون لمواجهة بنبن في لقاء اعتبه صعبا وليس بالسهل.

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نتيجة مباراة المغرب وبنين

وتحدثت الصحف المغربية الرياضية عن لقاء اليوم وتنوعت عناوينها بين التفاؤل للوصول للدور القادم بأن المنافس ليس أحد كبار القارة في الكرة وأيضا بين الحذر بأن الكرة الافريقية تتطور وضرورة الاستعداد الجيد لبنين من أجل ألا تُشكل عقبة

وقررت العديد من المدن المغربية تنصيب شاشات عرض عملاقة اليوم في الساحات لعرض مباراة المنتخب المغربي عليها بعد استحسان الجمهور الفكرة في المباريات السابقة والتوافد عليها لاسيما بعد الآداء القوي لأسود الأطلسي.

تشكيل أسود الأطلس لمباراة الليلة: ياسين بونو في الحراسة وخط الدفاع فيه الرباعي دا كوستا – نبيل درار – رومان سايس – أشرف حكيمي ويلعب أمامهم كريم الأحمدي – مبارك بو صوفة – حكيم زياش – يونس بلهندة – نور الدين أمرابط ومهاجم وحيد وهو يوسف النصيري