المغرب تُودع بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الهزيمة من بنين بضربات الحظ الترجيحية.. تعرف على التفاصيل...

يلعب اليوم منتخب المغرب مع منتخب بنين في مباراة هامة وقوية ضمن منافسات مرحلة خروج المغلوب بدور الستة عشر من بطولة أمم إفريقيا، وقد تأهل منتخب بنين بعد التعادل في ثلاث مباريات في المجموعات بينما تصدر منتخب المغرب المجموعة الرابعة بفوز في الثلاث مباريات التي خاضها.

موعد مباراة المغرب وبنين

وتنطلق أحداث المباراة في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جرينتش والخامسة بتوقيت المغرب والسادسة بتوقيت السعودية والسابعة بتوقيت مكة، وتُنقل المباراة على قناة تايم سبورت الأرضية وعلى قناة بي إن سبورت ماكس الأولى والثانية بتعليق جواد بده، ويبدأ الأستوديو التحليلي للقاء قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة على الأقل.

نتيجة مباراة المغرب وبنين

وقد قرر هيرفي رينارد العودة مجدداً للعب بالخط الدفاعي الذي شارك في أول مباراتين له في المجموعات، كما أشاد مبارك بوصوفة بمدربه رينارد وتمسكه به، وقد أوضح أنه أفضل مدرب عمل معه في مسيرته كلاعب، إذ أن رينارد أصر على استدعائه في الوقت الذي لم يكن مُقيداً فيه على ذمة أي نادي وهو ما أدخله في جدل مع الإعلام، لكن بوصوفة قد حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراتي ناميبيا وجنوب أفريقيا في دور المجموعات.

الدقيقة 30: المغرب أقرب وأخطر واكثر استحواذا وهجامت متعددة في محاولة لاحراز الهدف الأول ولكن الدفاع البنيني مازال صامدا حتى الآن

نهاية الشوط الاول من اللقاء التعادل السلبي يستمر وتفوق مغربي ولكن النتيجة التعادل

الدقيقة 54: غير ممكن! بنين وعكس اللعب والهدف الأول لها في مرمى المغرب عن طريق أديليهو

الدقيقة 75: يوسف النصيري يُنقذ منتخب المغرب بهدف رائع في شباك بنين ودقائق على نهاية الشوط الثاني بالتعادل مالم يكن للفريقين رأي آخر.

الدقيقة 90+5: المغرب تُهدر فرصة الصعود بعدما أهدر زياش هدف التقدم من ضربة جزاء اصطدمت بالعاضة.

الوقت الإضافي الأول ينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين والمغرب تُحاول التقدم.

الوصول لضربات الجزاء بين المنتخبين

نهاية المباراة بفوز بنين بضربات الجزاء على المغرب وتتأهل إلى دور الثمانية من البطولة.