ستار 3arDa: رابط مشاهدة مباراة السنغال واوغندا بث مباشر كورة جول yalla beIN يلا شوت بث مباشر السنغال...

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يلا شوت بث مباشر، السنغال واوغندا بث مباشر كورة ستار live Yalla يلا شوت مشاهدة مباراة السنغال واوغندا كورة اون لاين يوتيوب بث مباشر جودة متعددة الاسطورة بث مباشر السنغال كورة لايف، وفي المؤتمر الصحفي والذي عقد بالأمس الخميس الخاص بالمباراة تحدث أدريسا جاي لاعب المنتخب السنغالي مؤكدا أن مباراة الجزائر كانت بمثابة الدرس الذي تعلموه جيدا وهو أنه لا توجد مباراة سهلة في هذا الكان الافريقي، وهو ما يدفعهم للتركيز في مباراة اليوم وسيعملون بشكل كبير للتتويج باللقب هذه المرة فهم أقرب من أي وقت مضى.

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وصول الفريقين لأرض الملعب، المدير الفني للسنغال يعلن التشكيل الرسمي لهذا اللقاء: جوميز في حراسة المرمى، جاساما، يوسف سابالي، خاليدو كوليبالي، كوياتي، نديياي، إدريسا جاي، سافيت، سار، مباي نيانج، ساديو ماني

اللاعبين يقومون بعمليات الاحماء التدريبية قبيل المغادرة لغرف الملابس لبداية شوط اللقاء الأول من هذا اللقاء المنتظر والمرتقب

دخول اللاعبين الآن لأرضية المعب مع الحكام لبداية شوط المباراة الأول والفائز يواجه بنين في ربع النهائي

الآن بداية الشوط الأول السنغال بالطاقم الأخضر على يمين الشاشة