الآن: نتيجة مباراة المغرب وبنين في كأس افريقيا 2019 دور الستة عشر

تعرف على نتيجة مباراة المغرب وبنين اليوم، يترقب عشاق كرة القدم القمة الكروية المشوقة التي تجمع بين منتخب المغرب وبنين في دور الستة عشر من كأس الامم الافريقية 2019 والذي سيقام على ستاد السلام بحضور جماهيري كبير لمساندة أسود الأطلس، وتمكن منتخب المغرب من التأهل لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة بتسع نقاط، فيما احتلت بنين المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط ولم تعرف طعم الانتصار بالنسخة الحالية.

ملخص مباراة المغرب وبنين

وتواجه منتخب أسود الأطلس أمام السناجب في 5 مناسبات من قبل على مدار التاريخ، كان التفوق للمنتخب المغربي في جميعهم وأحرز 19 هدفاً وتلقت شباكه هدفين فقط من المنافس.

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نتيجة المغرب وبنين اليوم

وإذا تمكن المنتخب المغربي من بلوغ دور الثمانية من البطولة القارية فإنه سيلتقي الفائز من لقاء السنغال واوغندا الذي سيتم إقامته الليلة.

وسيقوم التعليق على مباراة المغرب وبنين المعلق جواد بده عبر قناة بي ان سبورت ماكس، نتمنى التوفيق للاعبين من أجل التغلب على المنافس الصعب، تنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام.

تشكيلة المغرب الرسمية جاءت كالآتي: بونو – درار – داكوستا – سايس – حكيمي – آيت بناصر – بوصوفة – بلهندة – زياش – أمرابط – نصيري.