الآن: نتيجة مباراة المغرب وبنين في كأس افريقيا 2019 دور الستة عشر

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تعرف على نتيجة مباراة المغرب وبنين اليوم، يترقب عشاق كرة القدم القمة الكروية المشوقة التي تجمع بين منتخب المغرب وبنين في دور الستة عشر من كأس الامم الافريقية 2019 والذي سيقام على ستاد السلام بحضور جماهيري كبير لمساندة أسود الأطلس، وتمكن منتخب المغرب من التأهل لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الرابعة بتسع نقاط، فيما احتلت بنين المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط ولم تعرف طعم الانتصار بالنسخة الحالية.
ملخص مباراة المغرب وبنين
وتواجه منتخب أسود الأطلس أمام السناجب في 5 مناسبات من قبل على مدار التاريخ، كان التفوق للمنتخب المغربي في جميعهم وأحرز 19 هدفاً وتلقت شباكه هدفين فقط من المنافس.
نتيجة المغرب وبنين اليوم
وإذا تمكن المنتخب المغربي من بلوغ دور الثمانية من البطولة القارية فإنه سيلتقي الفائز من لقاء السنغال واوغندا الذي سيتم إقامته الليلة.
وسيقوم التعليق على مباراة المغرب وبنين المعلق جواد بده عبر قناة بي ان سبورت ماكس، نتمنى التوفيق للاعبين من أجل التغلب على المنافس الصعب، تنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام.
تشكيلة المغرب الرسمية جاءت كالآتي: بونو – درار – داكوستا – سايس – حكيمي – آيت بناصر – بوصوفة – بلهندة – زياش – أمرابط – نصيري.
- دقائق قليلة وتبدأ مواجهة المغرب وبنين بعدما احتشدت الجماهير في المدرجات للاستمتاع باللقاء المرتقب.
- أطلق حكم الساحة صافرة بداية المقابلة الهامة بين المنتخبين على المستطيل الأخضر والنتيجة لا تزال تعادل سلبي.
- بوصوفه يبدع ويواصل مهاراته وتدخل عنيف عليه من مدافع بنين للحد من خطورته.
- 15 دقيقة مرت على مباراة المغرب وبنين الان والفرص قليلة للغاية على مرمى الفريقين.
- الشراسة والقوة البدنية هي عنوان النصف ساعة الاولى بين المنتخبين على أرضية الملعب ولم ينجح أي لاعب من صناعة فرصة محققة.
- حكيم زياش كاد أن يحرز الهدف الأول للمغرب بعد تسديدة رائعة ولكن حارس المرمى يتألق ويحافظ على مرماه خالياً من الاهداف.
- نور الدين امرابط لم يستطيع الإلحاق بالكرة التي كادت أن تكون خطيرة للغاية على مرمي بنين ولكن تخرج الكرة للخارج.
- انتهى الشوط الأول بين المغرب وبنين بالتعادل السلبي وشوط أول للنسيان وغابت فيه الفرص والأداء.
- استحواذ على الكرة من لاعبي اسود الاطلس في محاولة لإحراز الهدف الاول ولكن دفاع السناجب متماسك بشكل مميز.
- الدقيقة الرابعة والخمسون تشهد تسجيل منتخب بنين هدف التقدم عن طريق المدافع مواز أديليهو.
- هجوم مستمر من لاعبي المغرب على دفاع بنين ولكن بلا أدنى فاعلية حتى الان بعد مرور 70 دقيقة من المواجهة.
- فرحة هستيريه في المدرجات بعدما سجل يوسف النصيري هدف التعادل بعد تمريرة ساحرة من مبارك بوصوفه.
- بوصوفه يسدد ركلة حرة قوية جداً والحارس يتصدى لها ببراعة في الدقيقة التسعون.
- في الثانية الأخيرة يهدر زياش ضربة جزاء يسددها في القائم ويدخل الفريقين لخوض الاشواط الاضافية.
- ضربة حرة لفائدة المنتخب المغربي والسيطرة تستمر من اللاعبين لخطف هدف الفوز قبل اللجوء لركلات الترجيح.
- الضربات الترجيحية تلعب الان وسجل منتخب بنين ثلاث ركلات في الشباك.