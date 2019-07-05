بركلات الترجيح: ملخص نتيجة مباراة المغرب وبنين كأس الامم الافريقية 2019 السناجب تفعلها

- 1/2
- 2/2
ملخص نتيجة مباراة المغرب وبنين في كأس الامم الافريقية يوتيوب، لقاء غاية في الأهمية بالنسبة لأسود الأطلس في دور الستة عشر من بطولة أمم افريقيا 2019 لكرة القدم، حيث يأمل الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينار في مواصلة عروضه المميزة بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة من النقاط، تابعوا نتيجة ماتش المغرب وبنين.
نتيجة مباراة المغرب وبنين اليوم
يقام اللقاء الكبير بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة بين سبورت bein sport hd max بإذاعة مباراة المغرب اليوم مع تغطية لكل الجوانب الفنية للمواجهة بالاستوديو التحليلي، وأيضاً عبر قناة تايم سبورت البث الأرضي.
وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي مهمة إدارة اللقاء للحكم الأنجولي دي كارفاليو كحكم ساحة ويعاونه كلاً من دوس سانتوس وأوميكاييل، فيما سيكون الحكم الرابع هو ماجيتي نداي.
ملخص مباراة المغرب وبنين
لا يوجد غيابات في صفوف منتخب المغرب وستكون كافة العناصر متاحة أمام المدير الفني، كذلك الحال لمدرب بنين الذي لن يعاني من أي غيابات بين لاعبيه.
أكدت التقارير الصحفية ان قائد أسود الاطلس المدافع مهدي بنعطية سيغيب عن فريقه في مباراة اليوم بداعي الإصابة التي تعرض لها بالتدريب الأخير.
التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب هو: حراسة المرمى: بونو، خط الدفاع: درار – داكوستا – سايس – حكيمي، خط الوسط: آيت بناصر – بوصوفة – بلهندة – أمرابط، وفي الهجوم: نصيري – زياش.
تشكيلة بنين الرسمية: كاسيفا – أديليهو – أدينون – فيردون – إيمورو – أديوتي – سيسينجو – سيبو ماما – سوكو – بوتي – جوديل دو سو.
اقترب حكم الساحة من اطلاق صافرة البداية على ارضية ملعب السلام، كل التمنيات بالتوفيق للمنتخب المغربي لتحقيق الانتصار وإسعاد الجمهور الحاضر.
- بالفعل انطلقت مباراة المغرب وبنين مع سيطرة تامة من جانب لاعبي الاطلسي لتسجيل هدف التقدم.
- مرت خمس دقائق من القمة الكروية والتعادل السلبي هو سيد الموقف مع استحواذ على الكرة ودفاع منظم للسناجب.
- المرة تتحول إلى ركنية لصالح المنتخب المغربي بعد تمريرة ممتازة من بلهندة ولكن مدافع بنين ينقذ مرماه.
- ضربة حرة لاسود الأطلس بعد تدخل واضح وعنيف ويقوم الحكم بالتحذير الشفهي للاعب بنين.
- تسع دقائق متبقية على نهاية شوط المباراة الأول ومنتخب بنين يلعب على الهجمات المرتدة للوصول إلى مرمى المغرب.
- أطلق حكم صافرة نهاية الشوط الأول بنتيجة 0-0 مباراة المغرب وبنين بث مباشر ولم يتمكن أي من المنتخبين من هز الشباك.
- هدف صحيح لم يحتسب للمنتخب المغربي والدقائق تمر على اللاعبين دون أن يسجلون الأهداف.
- خبر سيئ لعشاق أسود الاطلس بعدما تمكن مدافع بنين مواز أديليهو من إحراز الهدف الاول لمنتخب بلاده.
- ركلة حرة تأتي لأسود الاطلس ويفشل حكيم زياش في تسديدها وترتطم بالحائط.
- الدقيقة 76 تشهد إحراز المهاجم يوسف النصيري هدف التعادل لتصبح النتيجة 1-1 بعد سيطرة تامة.
- الوقت بدل الصائع من مباراة المغرب وبنين والنتيجة 1-1 والوقت الاضافي يقترب.
- حكيم زياش يواصل معاناته ويضيع ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء والآن بدأ الشوط الاضافي الاول.
- منتخب بنين يلعب منقوص العدد بعد طرد المدافع خالد أدنون في الدقيقة 97.
- سفيان بوفال يضيع ركلة ترجيحية بعدما سددها بعيدة تماماً عن المرمى.
- منتخب بنين يحقق المفاجأة الكبرى ويصعد على حساب المغرب بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.