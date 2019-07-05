بركلات الترجيح: ملخص نتيجة مباراة المغرب وبنين كأس الامم الافريقية 2019 السناجب تفعلها

ملخص نتيجة مباراة المغرب وبنين في كأس الامم الافريقية يوتيوب، لقاء غاية في الأهمية بالنسبة لأسود الأطلس في دور الستة عشر من بطولة أمم افريقيا 2019 لكرة القدم، حيث يأمل الجهاز الفني بقيادة هيرفي رينار في مواصلة عروضه المميزة بعدما تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة من النقاط، تابعوا نتيجة ماتش المغرب وبنين.

نتيجة مباراة المغرب وبنين اليوم

يقام اللقاء الكبير بين المنتخبين في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وستقوم قناة بين سبورت bein sport hd max بإذاعة مباراة المغرب اليوم مع تغطية لكل الجوانب الفنية للمواجهة بالاستوديو التحليلي، وأيضاً عبر قناة تايم سبورت البث الأرضي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي مهمة إدارة اللقاء للحكم الأنجولي دي كارفاليو كحكم ساحة ويعاونه كلاً من دوس سانتوس وأوميكاييل، فيما سيكون الحكم الرابع هو ماجيتي نداي.

ملخص مباراة المغرب وبنين

لا يوجد غيابات في صفوف منتخب المغرب وستكون كافة العناصر متاحة أمام المدير الفني، كذلك الحال لمدرب بنين الذي لن يعاني من أي غيابات بين لاعبيه.

Advertisements

أكدت التقارير الصحفية ان قائد أسود الاطلس المدافع مهدي بنعطية سيغيب عن فريقه في مباراة اليوم بداعي الإصابة التي تعرض لها بالتدريب الأخير.

التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب هو: حراسة المرمى: بونو، خط الدفاع: درار – داكوستا – سايس – حكيمي، خط الوسط: آيت بناصر – بوصوفة – بلهندة – أمرابط، وفي الهجوم: نصيري – زياش.

تشكيلة بنين الرسمية: كاسيفا – أديليهو – أدينون – فيردون – إيمورو – أديوتي – سيسينجو – سيبو ماما – سوكو – بوتي – جوديل دو سو.

اقترب حكم الساحة من اطلاق صافرة البداية على ارضية ملعب السلام، كل التمنيات بالتوفيق للمنتخب المغربي لتحقيق الانتصار وإسعاد الجمهور الحاضر.