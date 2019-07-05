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بث مباشر مباراة السنغال واوغندا بث مباشر يلا شوت yalla shoot بدون تقطيع كورة ستار senegal vs uganda الاسطورة تابع لايف السنغال واوغندا مباشر مشاهدة اونلاين | يضم منتخب السنغال مجموعة من اللاعبين المحترفين في ملاعب أوروبا على راس القائمة يأتي نجم ليفربول ساديو ماني المتوج مؤخراً بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزي، وخاليلو كواليبالي نجم دفاع نابولي الإيطالي، ويطمح هذا الجيل من اللاعبين في تحقيق الإنجاز الذي فشل في تحقيقه جيل 2002 الشهير بقيادة حاج ضيوف وخاليلو فاديجا وهنري كمارا.

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في مفاجئة غريبة، نجح منتخب بنين في التأهل على حساب منتخب المغرب بعد الفوز بركلات الترجيح 4 مقابل 1 بعد نهاية الوقتين الأصلي والأضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب في مباراة مثيرة.

مباراة السنغال واوغندا بث مباشر، يتوقع أن تكون مباراة هجومية من جانب الفريقين على المستوى الفني والبدني للقاء الذي يلعب على ملعب القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري متواضع.

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