مفاجأة مدوية || نتيجة مباراة اليوم المغرب ضد بنين “سفيان بوفال ويوسف النصيري يطيحا بآمال...

نتيجة مباراة المغرب ضد ينين في إطار مباريات دور 16 من بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر، ومن خلال الجدول المرفق بهذا التقرير يمكن التعرف على تفاصيل المباراة وتوقيتها،فتحظى مباراة لمغرب وينبن بأهيمه كبيرة لدى عشاق الساحرة المستديرة، وكذلك يتعاظم البحث على ترددات القنوات المجانية المفتوحة والمشفرة الناقلة مباراة أسود الأطلسي ضد بنين، كما سنستعرض أيضا التشكيل المتوقع وطريقة اللعب لكلا المنتخبين

استضاف استاد السلام مباراة منتخب المغرب وبنين اليوم الجمعة 5 يوليو 2019، وذلك ضمن منافسات أولى مباريات الدور السادس عشر لكأس أمم أفريقيا 2019، أما عن نتيجة المباراة بنهاية الوقت الأصلي للمباراة بعد إضافة 6 دقائق وقت بدل ضائع، فقد تقدم منتخب بنين بهدف أحرزه لاعب بنين مواز أديليهو في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ويسعى حاليا أسود الأطلس للدخول في المباراة من جديد في محاولة إحراز هدف التعادل، إلى أن جاءت الدقيقة 76 من عمر المباراة، استطاع المهاجم يوسف النصيري إحراز هدف التعادل.

هذا وقد أضاع حكيم زيياش ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وسيتم لعب وقت لإضافي على شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حال استمر التعادل سيتم الاحتكام للضربات الترجيحية من نقطة الجزاء.، وسنتابع معكم لحظة بلحظة تفاصيل اللقاء، ومع بداية الشوط الأول الإضافي بلغت حصيلة الكروت الصفراء والحمراء 6 كروت صفراء وكارت أحمر، بواقع كارتين أصفر لفريق المغرب، و4 كروت صفراء وكارت احمر لفريق بنين كان من نصيب اللاعب خالد أدنون، كما تم انتهاء الشوط الأول الإضافي ولا يزال التعادل يسيطر على أحداث اللقاء، وبدأت أحداث الشوط الثاني، وأحداث المباراة تسير في اتجاه الضربات الترجيحية.

وبالفعل بدأت ضربات الجزاء وانتهى اللقاء بمفاجأة مدوية بخروج الأسود بأقدام لاعبي منتخب بنين بعدما أضاع كلا من سفيان بوفال ويوسف النصيري ضربات الترجيح.

نتيجة مباراة اليوم المغرب اليوم ضد ينين في دور 16

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ومن الجدير بالذكر أن منتخب المغرب قد تأهل لدور 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وذلك بعد أعتلاء قمة المجموعة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط محققاُ العلامة الكاملة، وذلك على حسابات منتخبات جنوب أفريقيا وناميبيا والمنتخب الأفوري،، يذكر أن أبناء المدير الفني هيرفي رينارد أوقعتهم القرعة في المجموعة الرابعة “مجموعة الموت”، وكانت نتائج الجولات الثلاثة لأسود الأطلسي كالتالي:

الجولة الأولى: فوز المنتخب المغربي على منتخب ناميبيا بهدف دون رد في افتتاح مشواره في البطولة الإفريقية،

الجولة الثانية فاز منتخب المغرب بصعوبة على المنتخب الإفواري

الجولة الثالثة : فوز منتخب المغرب بصعوبة على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

أما عن منتخب بنين فقد تأهل لدور 16 بالبطولة الأفريقية الحالية، محققاً المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وذلك من تلاث تعادلات دون أب فوز أو هزيمة، وتأهل منتخب بنين لدور 16 كأفضل أربع منتخبات محققه المركز الثالث.

أما عن توقعات نتيجة المباراة اليوم فيتوقع أن يلتهم أسود الأطلسي منتخب بنين بسهولة، فهل يفعلها الأسود، أم سيكون لمنتخب بنين رأي أخر، هذا ما سنتعرف علية بعد قليل مع أولى مباريات الدور 16 من بطولة الأمم الأفريقية 2019.

مباراة المغرب ضد بنين والقنوات الناقلة

المباراة الموعد الحكم القنوات الناقلة المغرب ضد بنين الجمعة 5 يوليو

18:00 مصر

19:00 مكة الحكم: هيلدر مارتينز

مساعد: جيرسون إيميليانو

مساعد: بيرهي تيسفاجيورغيس

حكم رابع: ماجيتي نداي

المعلق جواد بده Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 2 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

DAZN 1 HD

Fox Sports 4 NL

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب المغرب

يدخل منتخب المغرب مباراته اليوم ضد بنين وهو مكتمل الصفوف،فلا توجد إصابات بمنتخب أسود الأطلسي، لذلك ستكون المهمة سهلة على الأسود لخوض هذه المواجهة.

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: ياسين بونو

ياسين بونو خط دفاع: أشرف حكيمي – غانم سايس – مروان دا كوستا – نصير مزراوي

أشرف حكيمي – غانم سايس – مروان دا كوستا – نصير مزراوي خط وسط مدافع: كريم الأحمدي – مبارك بوصوفة

كريم الأحمدي – مبارك بوصوفة خط وسط مهاجم: نور الدين امرابط – يونس بلهندة – حكيم زياش

نور الدين امرابط – يونس بلهندة – حكيم زياش رأس حربة: يوسف النصيري

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب ينين

كذلك يدخل منتحب بنين مباراة اليوم ضد منتخب المغرب مكتمل الصفوف أيضا بلا أي إصابات مما يتيح للمدرب كل الفرص للعب بدون ضغوط من غيابات أو إصابات.

التشكيل | 4-1-4-1

حراسة المرمى: ساتورنين آلاجبى

ساتورنين آلاجبى خط دفاع: ديفيد كيكى – أوليفير فيردون – خالد أدينون – سيدو بارازى

ديفيد كيكى – أوليفير فيردون – خالد أدينون – سيدو بارازى صانع ألعاب: جوردان أديوتى

جوردان أديوتى خط وسط : ديفيد دجيجلا – ماما سيبو – ستيفان سيسينيون – جودل دوسو

: ديفيد دجيجلا – ماما سيبو – ستيفان سيسينيون – جودل دوسو رأس حربة: ستيف موني

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