الإسماعيلي يبحث عن حارس مرمي بعد انقطاع اللاعب محمد عواد

اعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي، عن بدء البحث عن حارس مرمى متميز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن تم انقطاع محمد عواد حارس مرمى الفريق عن المران وتوقيعه مع النادي الزمالك وإصراره على الرحيل، كما أن الجهاز الفني يرى أن محمد فوزي حارس مرمى متميز ظهر بمستوى متميز خلال الموسم الماضي.

كما أن الدراويش بدأت استعداداتهم لمواجهة الزمالك التي سوف تقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، والتي من المقرر لها ان تستمر حتى 19 من شهر يوليو، كما أن لاعبو الإسماعيلي خضعوا لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات للاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من أن نسبة الأملاح والدهون في الجسم وللتعرف أيضاً على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها.