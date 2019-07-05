بنين تحقق المفاجأة وتقصي المغرب بركلات الترجيح

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حقق منتخب بنين مفاجأة كبرى في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم، بإقصائه المغرب من الدور ثمن النهائي، بفوزه عليه 4-1 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وشهدت المباراة على ستاد السلام بالقاهرة، تقلبات دراماتيكية، بدأت بتقدم مفاجئ لبنين عبر مويس ولفريد أديليهو (53)، قبل أن يعادل المغرب عبر يوسف النصيري (76). وفي الدقيقة 90+4، أتيحت فرصة ذهبية للمغرب بركلة جزاء لحكيم زياش، لكن كرته ارتدت من القائم الأيسر.

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وفشل المغرب الذي كان من أبرز المرشحين لإحراز لقبه الثاني بعد 1976، في استغلال النقص العددي لبنين بطرد عبدو أدينون، قبل ان تذهب المباراة الى ركلات ترجيح أهدر فيها المغرب اثنتين عبر سفيان بوفال ويوسف النصيري، سامحا لبنين ببلوغ ربع النهائي، علما بأن المنتخب الأخير تمكن في هذه النسخة من البطولة القارية، بتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في مشاركته الرابعة.

ملخص المباراة: