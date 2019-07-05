فيديو وأرقام.. ماذا قدم كهربا خارج الزمالك بعد تحركاته للرحيل؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار محمود عبدالمنعم "كهربا" صانع ألعاب الزمالك، جدلاً واسعًا فى الفترة الأخيرة بعدما تمسك بفسخ عقده مع القلعة البيضاء قبل انطلاق الموسم الجديد، متمسكًا بالانتقال لنادى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، شارك كهربا مع الزمالك فى 68 مباراة أحرز خلالهم 25 هدفًا وصنع 19 هدفًا، ويستعرض ”الخليج 365” كل ما قدمه كهربا خارج جدران الأبيض بعد تحركات اللاعب للرحيل رغم تأكيدات إدارة النادى الأبيض واتحاد الكرة بأن عقده ممتد مع قلعة ميت عقبة ولن يحق له الرحيل بدون موافقة ناديه. - كهربا مع إنبى - كهربا مع إنبى بدأ محمود كهربا مشواره مع إنبى، موسم 2011، واستمر معه حتى 2015 تخللتها رحلتين احتراف على سبيل الإعارة فى لوزيرن السويسرى موسم 2013- 2014 وجواسهربر موسم 2014، شارك كهربا مع إنبى فى 35 مباراة أحرز خلالهم 8 أهداف وصنع هدفين. - كهربا مع لوزيرن - كهربا مع لوزيرن فيما شارك كهربا مع لوزيرن فى 19 مباراة أحرز خلالهم 7 أهداف وصنع هدفًا. Advertisements - كهربا مع جراسهوبرز - كهربا مع جراسهوبرز فيما شارك كهربا مع جراسهوبرز فى 17 مباراة أحرز خلالهم هدفين وصنع مثلهما. - كهربا مع اتحاد جدة السعودى - كهربا مع اتحاد جدة السعودى وبعد انتقال كهربا للزمالك موسم 2015 انتقل على سبيل الإعارة إلى فريق اتحاد جدة السعودى موسم 2016، واستمر معهم موسمين حتى 2018، شهدت فترة إعارة كهربا إلى اتحاد جدة مشاركته فى 53 مباراة أحرز خلالهم 24 هدفًا وصنع 9 أهداف، توج كهربا مع الاتحاد ببطولة كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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