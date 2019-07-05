شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات جرى لثلاثى الزمالك قبل ودية إيل ليماسوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مصطفي فتحى وحميد أحداد ومحمد حسن لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على القيام بالجرى حول الملعب قبل لقاء ايل ليماسوس بطل كأس قبرص، وديًا.

ومازال مصطفى فتحى يخوض برنامج تأهيلى ويشارك بشكل تدريجى فى التدريبات بالكرة، بعد الشفاء من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، كما يواصل محمد حسن التأهيل بعد الكدمة التى تعرض لها خلال التدريبات، فيما يستعد أحداد للجلوس على مقاعد البدلاء فى ودية بطل كأس قبرص.

وأعلن خالد جلال المدير الفنى لفريق للزمالك، عن تشكيل فريقه الذى يواجه فريق إيل ليماسوس بطل كأس قبرص وديًا، فى السادسة مساءًا ضمن معسكره المغلق الذى يخوضه حاليا بقبرص.

وجاء التشكيل مكون من اللاعبين:

عمر صلاح فى حراسة المرمى

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الدفاع.. بهاء مجدى – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام – حازم إمام

الوسط.. محمود عبد العزيز – محمد إبراهيم – أحمد مدبولي – أحمد زيزو – يوسف اوباما

الهجوم.. عمر السعيد

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبد المنصف – حمدى النقاز – حميد أحداد – إبراهيم حسن – محمد عنتر – محمد كماتشو – أيمن حفنى – يوسف أحمد – محمود الشحات – يوسف محمود.

ويستعد الزمالك من خلال معسكر قبرص لمبارياته المتبقية فى بطولة الدورى الممتاز أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى المقرر إقامتهم عقب نهاية أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا فى مصر حتى 19 من شهر يوليو الجارى.