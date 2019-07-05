شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة فراعنة الطائرة أمام كوبا 2/3 فى بطولة تشالنجر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
خسر منتخب مصر للكرة الطائرة من نظيره كوبا بنتيجة 2/3 ، فى إطار ثانى مواجهاته بطولة تشالنجر التى تستضيفها سلوفينيا وتستمر حتى يوم 7 يوليو الجارى.
كان منتخب فراعنة الطائرة قد حصل على راحة أمس بعدما تلقى خسارة من بيلاروسيا بنتيجة 3 /2 الأربعاء ، حيث تقام البطولة بمشاركة 6 منتخبات مقسمة على مجموعتين.
خاض منتخب مصر معسكرًا مغلقًا فى هولندا وسلوفينا قبل انطلاق البطولة ويترأس بعثة المنتخب أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد والقائم بأعمال الرئيس.
وتضم بعثة المنتخب كلاً من اللاعبين، أحمد صلاح وهشام سرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى مصطفى دبشة وعمر نجيب وأحمد يوسف وأحمد سعيد وأحمد عبد العال درونكة وأحمد عبد العال.
كانت هذه تفاصيل خبر خسارة فراعنة الطائرة أمام كوبا 2/3 فى بطولة تشالنجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.