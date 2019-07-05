شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن المالى ديانج ثانى صفقات الأهلى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان تجديد استعارة رمضان صبحى لمدة موسم من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، أعلن النادى الأهلى عن ثانى صفقاته الرسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بضم لاعب الوسط المالى أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم مقبلة.

جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعى لاستفادة الأهلي من جهوده.

1_ يبلغ ديانج من العمر 21 عاما

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2_ انتقل ديانج لمولودية الجزائر قادماً من دجوليبا المالى فى يناير 2018

3_ لا يُشارك ديانج مع منتخب بلاده، وإن كان سبق له تمثيل منتخب مالى الأولمبى فى مباراتين فقط.

4_ لعب ديانج مع مولودية الجزائر 37 مباراة هذا الموسم سجل فيهم هدفا وحيداً.

5_ تقارير جزائرية قالت إن المولودية طلب 1.5 مليون دولار للاستغناء عن ديانج.