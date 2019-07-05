شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 4 جنسيات عربية تكشف لغز صفقة القرن بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك أن صفقة القرن المنتظرة للقلعة البيضاء لن تخرج عن 4 جنسيات عربية. وقال المصدر إن لاعب الزمالك الجديد المنتظر أن يكون صفقة القرن سيكون إماراتيا أو سوريا أو مغربيا أو تونسيا. Advertisements ويعلن نادي الزمالك عن صفقة القرن خلال أيام قليلة وفقا لتأكيدات مسئولى القلعة البيضاء على مدار الساعات الأخيرة. وكشف سوبر كورة فى وقت سابق أن لاعب صفقة القرن بالزمالك يحمل الجنسية العربية، وأحد العناصر الأساسية فى تشكيلة منتخب بلاده الوطنى. لمعرفة أسماء اللاعبين المرشحة لصفقة القرن بالزمالك، اضغط هنا..

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