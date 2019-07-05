جنوب افريقيا يغير "موعد" مرانه الأخير قبل مواجهة مصر لفرض السرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قام منتخب جنوب افريقيا بتغيير موعد مرانه الاخير قبل مواجهة مصر في دور الـ16 ببطولة كأس الأمّم الأفريقية والمقرر لها فى التاسعة من مساء الغد والتى يستضيفها ستاد القاهرة الدولى .
وتدرب منتخب جنوب افريقيا في الثانية عصرا في ملعب ايروسبوت بدلا من التاسعة مساء كما كان مقررا ، رغبة من الجهاز الفني في فرض السرية وخوفا من حضور احد اعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر .
نجح منتخب مصر فى التأهل إلى منافسات دور الـ 16 من بطولة الأمم الأفريقية ، بتحقيق العلامة الكاملة ، بعد أن تصدر قمة مجموعته برصيد 9 نقاط ، بالفوز على زيمبابوى بهدف نظيف، و الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين ، وأوغندا بنفس النتيجة .
وتستضيف مصر البطولة الأفريقية وتستمر حتى 19 يوليو الحارى ، ، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة فى تاريخ البطولة ، و التى تقام مبارياتها على 6 ملاعب هى ستاد القاهرة ، و الأسكندرية ، و الاسماعيلية ، و الدفاع الجوى ، و السويس و السلام .
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