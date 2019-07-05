شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب افريقيا يغير "موعد" مرانه الأخير قبل مواجهة مصر لفرض السرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام منتخب جنوب افريقيا بتغيير موعد مرانه الاخير قبل مواجهة مصر في دور الـ16 ببطولة كأس الأمّم الأفريقية والمقرر لها فى التاسعة من مساء الغد والتى يستضيفها ستاد القاهرة الدولى .

وتدرب منتخب جنوب افريقيا في الثانية عصرا في ملعب ايروسبوت بدلا من التاسعة مساء كما كان مقررا ، رغبة من الجهاز الفني في فرض السرية وخوفا من حضور احد اعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر .

Advertisements