شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي لـ"سوبر كورة" : رفضت الملايين من أجل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مسئولو النادي الأهلي، صفقة رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق الأبيض، بتجديد إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد. وحصل سوبر كورة على تصريح خاص وحصرى من رمضان صبحى بعد إنتهاء إجراءات تجديد إعارته للنادي الأهلي بشكل رسمى خلال الساعات القليلة الماضية. Advertisements وأكد رمضان صبحى لـ"سوبر كورة" أن اللعب للنادي الأهلي بالنسبة له لا يقدر بأى ثمن". وجدد النادي الأهلي، إعارة رمضان صبحى لمدة موسم إضافى، بعد الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، على سداد مليون و 500 ألف جنيه استرلينى نظير استمرار اللاعب مع القلعة الحمراء فى الموسم القادم. لقراءة تصريحات رمضان صبحى كاملة اضغط هنا..

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