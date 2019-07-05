رسمياً.. اندرلخت يعلن ضم سمير نصري

أعلن نادي اندرلخت البلجيكي تعاقده اليوم الجمعة مع الفرنسي سمير نصري لاعب وست هام ومانشستر سيتي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان المدير الفني لاندرلخت البلجيكي فينسينت كومياني نجم مانشستر سيتي، قد طالب بالتعاقد مع زميله السابق في النادي الإنجليزي.

ولعب سمير نصري الموسم الماضي مع وست هام الإنجليزي، ولكن لم يستطع اقناع المدير الفني مانويل بيليجريني، ليرحل

ويعد اللاعب الفرنسي أحد أبرز اللاعبين الذين تألقوا في صفوف مانشستر سيتي وأرسنال الانجليزيين، كما لعب سابقاً لفريق إشبيلية الإسباني.

وقد اشارت بعض التقارير الصحفية إلي اقتراب نصري من اللعب بأحدي الدوريات الخليجية قبل أن يتفق اندرلخت علي إنهاء الأمور اليوم.

قد طالب بالتعاقد مع زميله السابق في النادي الإنجليزي.ولعب سمير نصري الموسم الماضي مع وست هام الإنجليزي، ولكن لم يستطع اقناع المدير الفني مانويل بيليجريني، ليرحلعن الفريق بعد تجربة قصيرة.ويعد اللاعب الفرنسي أحد أبرز اللاعبين الذين تألقوا في صفوف مانشستر سيتي وأرسنال الانجليزيين، كما لعب سابقاً لفريق إشبيلية الإسباني.وقد اشارت بعض التقارير الصحفية إلي اقتراب نصري من اللعب بأحدي الدوريات الخليجية قبل أن يتفق اندرلخت علي إنهاء الأمور اليوم.

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