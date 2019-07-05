وزارة الرياضة تواصل تصفيات المرحلة الثانية لمشروع رعاية الموهوبين

تواصل وزارة الشباب والرياضة تصفيات المرحلة الثانية من المشروع الوطني لرعاية الموهوبين في كرة القدم ((Top Talents)، للمرحلة السنية (10-18) عام، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركة "أفريكانو سيمو سبورت" المصرية الهولندية، بمركز شباب الساحل.

ويهدف المشروع إلى اختيار أفضل 40 لاعب موهوب على مستوي مراكز شباب الجمهورية للفئة العمرية من (10-18) سنة، منهم 30 لاعب في الفئة العمرية من (16-18) سنة

للمشاركة في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا والتي ستقام في أغسطس 2019، وتسويقهم على مستوى عالمي لتحقيق حلم الاحتراف لديهم، 10 لاعبين للفئة العمرية من (10-15) سنة لقضاء فترة معايشه كامله مع فرق أوربية في نفس الفئة العمرية على نفقة الشركة.

وشارك في تصفيات اليوم الثاني للمواليد من (2004 : 2010) محافظات

"الإسماعيلية، الدقهلية، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، كفر الشيخ، المنوفية"، ممن اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات داخل تلك المحافظات من خلال لجنة فنية مشكلة من خبراء أكاديميين ومتخصصين.

ومن المقرر أن تقام غدا تصفيات اليوم الثالث للموهوبين مواليد (2004 : 2010) لمحافظات "المنيا، أسوان، سوهاج، مرسي مطروح، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسيوط، قنا، القاهرة، الجيزة، الأقصر".

يذكر أن اليوم الأول من تصفيات المرحلة الثانية للموهوبين للمواليد من (2004 2010:) ضم محافظات" البحيرة، الشرقية، القليوبية، الغربية، السويس، دمياط، الإسكندرية ".