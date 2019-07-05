يستعد الكرواتى ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالى للخروج من النادى خلال الفترة المقبلة. وأبلغ ماندزوكيتش المدرب الإيطالى ماوريسيو سارى المدير الفنى الجديد للسيدة العجوز أنه لن يكون له دورًا إضافيًا المدير الفنى الجديد للسيدة العجوز أنه لن يكون له دورًا إضافيًافى خطة سارى. وأخبر أيضًا الإدارة برغبته فى الخروج من النادى ورغبته فى خوض تجربة جديدة. ومن المحتمل أن يرحل اللاعب إلى ألمانيا للانضمام بوروسيا دورتموند.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مهاجم يوفنتوس يستعد للرحيل عن الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.