مهاجم يوفنتوس يستعد للرحيل عن الفريق

يستعد الكرواتى ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالى للخروج من النادى خلال الفترة المقبلة.
وأبلغ ماندزوكيتش المدرب الإيطالى ماوريسيو سارىالمدير الفنى الجديد للسيدة العجوز أنه لن يكون له دورًا إضافيًا
وأخبر أيضًا الإدارة برغبته فى الخروج من النادى ورغبته فى خوض تجربة جديدة.
ومن المحتمل أن يرحل اللاعب إلى ألمانيا للانضمام بوروسيا دورتموند.
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