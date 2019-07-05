ناينجولان يقترب من الرحيل عن إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي انتر ميلان الايطالي ببيع لاعبه البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب خط وسط الفريق.

وكشفت صحيفة "توتو ميركاتو" الايطالية ان ناينجولان

قد يرحل عن صفوف الفريق خلال المركاتو الصيفي الحالي من ان يفسح المجال للنجم التشيلي أرتورو فيدال نجمفريق برشلونه الذي يرغب في ضمه الانتر.

واشارت الصحيفة ان الانتر قد يوافق علي انتقل نجم الدولي الي الدوري الصيني في ظل ارتفاع راتبه السنوي في ظل صعوبة عودته إلي نادي روما الايطالي .