رئيس برشلونة : أعلم أين ستكون وجهة دي ليخت المقبلة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه يعلم الوجهة المقبلة لمدافع أياكس أمستردام الهولندي دي ليخت.

ويتصارع عملاقة أوروبا بحسب العديد من التقارير الصحفية، للظفر بخدمات دي ليخت

خلال الصيف الجاري، بعد الأداء الرائع الذي قدمه رفقة فريقه أياكس واستطاع الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوربا.

وقال رئيس نادي برشلونة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أنه يعلم وجهة دي لخت المقبلة والفريق الذي سينتقل إليه.

وأتبع تصريحاته، "لن أستطيع أن أقول أي شيء آخر في هذه الصفقة".

وأتم تصريحاته " هناك أشياء ينبغي على اللاعبين أن يقولوها".

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