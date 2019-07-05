أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه التقى مع مسؤولو أتلتيكو مدريد بشأن إتمام التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الروخي بيلانكوس.
وقال رئيس النادي الكتالوني في تصريحات أبرزها برنامج الشيرنجيتو الإسباني، أنه التقى أمسالخميس مع مسؤولو الروخي بيلانكوس لإنهاء كافة التفاصيل من أجل إتمام التعاقد مع انطوان جريزمان لدعم صفوف برشلونة ابتداءًا من الموسم المقبل.
وأضاف بارتوميو أن نادي برشلونة
وبسؤاله عن تفاصيل اجتماعه أمس مع مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد، رد قائلًا، " لن أقول أي شيء آخر".
جديرًا بالذكر جريزمان قال في وقت سابق أنه سيغادر الروخي بيلانكوس خلال الصيف الحالي بعدما أمشي خمس سنوات مع النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس برشلونة : نعمل على إنهاء صفقة جريزمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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