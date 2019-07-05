رئيس برشلونة : نعمل على إنهاء صفقة جريزمان

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه التقى مع مسؤولو أتلتيكو مدريد بشأن إتمام التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب الروخي بيلانكوس.

وقال رئيس النادي الكتالوني في تصريحات أبرزها برنامج الشيرنجيتو الإسباني، أنه التقى أمس

الخميس مع مسؤولو الروخي بيلانكوس لإنهاء كافة التفاصيل من أجل إتمام التعاقد مع انطوان جريزمان لدعم صفوف برشلونة ابتداءًا من الموسم المقبل.

وأضاف بارتوميو أن نادي برشلونة

لديه اهتمام كبير لإنهاء صفقة جريزمان هذا الصيف الجاري.

وبسؤاله عن تفاصيل اجتماعه أمس مع مسؤولي نادي أتلتيكو مدريد، رد قائلًا، " لن أقول أي شيء آخر".

جديرًا بالذكر جريزمان قال في وقت سابق أنه سيغادر الروخي بيلانكوس خلال الصيف الحالي بعدما أمشي خمس سنوات مع النادي.