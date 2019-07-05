رسميا.. الأهلي يتعاقد مع المالي أليو ديانج لمدة خمس سنوات

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، المتواجد حاليا في الجزائر ، عن تعاقد الأهلي مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.
جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعيلاستفادة الأهلي من جهوده.
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وعليه، كلف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، أمير توفيق بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات
الأهلي يقترب من حسم صفقة اليو ديانج..
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