إنفانتينو يريد زيادة عدد المنتخبات المشاركة في مونديال السيدات

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رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو

يريد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات من 24 منتخبا إلى 32 في النسخة المقبلة المقرر إقامتها في 2023 بالإضافة لزيادة الجائزة المالية.

وبعد أن وصف إنفانتينو النسخة الحالية المقامة في فرنسا "أفضل بطولة كأس عالم للسيدات في التاريخ" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، كشف إنفانتينو خططه التي تتضمن زيادة الإنفاق وبطولات جديدة.

ويمكن للمنتخبات الوطنية ان تلعب في دوري عالمي، يتضمن صعود وهبوط، مشابه لمسابقة دوري أمم أوروبا للرجال.

ويمكن أن تبدأ بطولة كأس العالم للأندية للسيدات التي تم إنشاؤها مؤخرا في .2020

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وقال إنفانتينو:"بإمكاننا فقط أن نطور كرة القدم الوطنية إذا طورنا كرة القدم في الأندية أيضا. يمكن أن تقام كل عام لكشف الأندية في جميع أنحاء العالم. وسيكون بإمكان الأندية أن تستثمر أكثر في كرة القدم النسائية لتزدهر على مستوى العالم".

وقال إنفانتينو انه تم مضاعفة الجائزة المالية لبطولة كأس العالم للسيدات هذا العام مقارنة بعام 2015، وينبغي فعل هذا في نسخة .2023

ومع ذلك، تظل السيدات يلعبن بمقابل مادي أقل بكثير من نظرائهم الرجال.

ولم يتم تحديد البلد المستضيف لمونديال 2023 ولكن ربما يتم إعادة عملية تقديم الطلبات إذا وافق الاتحاد الدولي على آمال إنفانتينو بزيادة عدد المنتخبات.