الامارات | رسمياً تركي آل الشيخ يترك الدوري المصري وبيراميدز يعلن عن مالكه الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً تركي آل الشيخ يترك الدوري المصري وبيراميدز يعلن عن مالكه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بيراميدز عن استحواذ رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي على بالكامل على ملكية النادي الناشط في الدوري الممتاز، وتأتي خطوة نادي بيراميدز بعدما أعلن المالك السابق تركي آل الشيخ عن رغبته في انهاء التجربة التي خاضها بالدوري المصري لمدة موسم بعد شراء الأسيوطي وتحويل اسمه لنادي بيراميدز.

وسبق أن أعلن تركي آل الشيخ انتقال ملكية النادي إلى الشخص ذاته، لكنه تراجع بعدما نشر لاعبو الفريق فيديو طالبوه خلاله بالتراجع والاستمرار مع النادي، ثم اتخذ قراره ببيع النادي للشخص ذاته كما أوضح البيان الأخير النادي عن إدارة بيراميدز.

وجاء البيان كما يلي:

يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي على بيراميدز اف سي، ويأتي هذا الاستحواذ انعاكسا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعما لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر والتي أثبتت التجربة العملية نجاحها، ويوجه المالك الجديد أسمى آيات الشكر إلى المالك السابق معالي المستشار تركي ال الشيخ على رؤيته الثاقبة وما بذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة، ويؤكد المالك الجديد على رغبته الجادة في استمرار هذه التجربة الاستثمارية على النحو الذي يعود بالنفع والخير على مصر وشعبها وجماهير الكرة المصرية".