شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع المالي أليو ديانج لمدة خمس سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، والمتواجد حاليا في الجزائر، عن تعاقد الأهلي مع المالي أليو ديانج، لاعب فريق مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم قادمة.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء ذلك بعد فترة من التفاوض استمرت أكثر من شهر في ضوء ترشيح الجهاز الفني والسعي لاستفادة الأهلي من جهوده.

وكلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، أمير توفيق بالسفر إلى الجزائر قبل يومين لإتمام إجراءات التعاقد في ظل وجود عدة عروض للاعب من دول بلغاريا وتونس والسعودية، ليتم توقيع العقود بعد جهود كبيرة من مدير التسويق والتعاقدات، والذي حرص على الرجوع إلى محمود الخطيب، المكلف بشئون كرة القدم في كافة الأمور، وذلك خلال الساعات الماضية.

يذكر أن ديانج البالغ من العمر 21 عاما، يشغل مركز لاعب الوسط المدافع، ويعد أحد لاعبي منتخب مالي الأوليمبي. وانضم لصفوف مولودية الجزائر ليصبح محط أنظار العديد من الفرق إلا أن رغبة اللاعب والمفاوضات الجادة حسمت الصفقة لصالح الأهلي لمدة ٥ مواسم قادمة.