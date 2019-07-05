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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طارق مصطفى: المنتخب الوطني حقق المطلوب منه رغم الانتقادات

أكد طارق مصطفى، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مدغشقر وبنين هم مفاجأة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حاليًا في مصر.

وقال «مصطفى» إن البطولة ستبدأ مراحل القوة اليوم مع الأدوار الإقصائية في ظل صعوبة المواجهات.

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وأضاف «مصطفى»، الذي لعب دوراً بارزاً في فوز مصر ببطولة أمم افريقيا 1998 على حساب جنوب أفريقيا، أن المغرب مستواها أفضل بكثير عن المباراة الأولي لهم خاصة بعد أن تخصلوا من حاجز الأزمات التي سيطرت على فترة الإعداد، وكانت سبباً في سوء نتائج المواجهات الودية.

وأوضح أن المنتخب المصري يواجه انتقادات عديدة، لكنه حقق المطلوب منه على أرض الملعب، وهو حصد النقاط والتأهل للدور الثاني.

وتابع: «المنافسون مع مصر لم يكونوا بالمستوى الصعب، ولكن الفراعنة حققوا الفوز فيهم جميعاً وأعتقد أن التحدي الأصعب لأصحاب الأرض سيبدأ من الأدوار الإقصائية».

واختتم مصطفى تصريحاته بتوقعه تأهل منتخبات مصر والمغرب والجزائر والسنغال إلى المربع الذهبي للبطولة التي يراها ناجحة جدًا على المستوى التنظيمي.