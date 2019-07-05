شكرا لقرائتكم خبر عن النرويجي أودجارد إلى ريال سوسيداد لمدة موسم على سبيل الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم، الجمعة، أن اللاعب النرويجي مارتن أودجارد، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، انتقل على سبيل الإعارة إلى ريال سوسيداد حتى يونيو 2020.

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وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن الناديين الإسبانيين توصلا لاتفاق يمكن بمقتضاه تمديد فترة إعارة اللاعب النرويجي لموسم إضافي.

وأوضحت «آس» أن نادي ريال مدريد لم يعلن رسميا أي تفاصيل حول ما يتعلق بإمكانية تمديد تعاقد أودجارد لموسم إضافي مع ريال سوسيداد.

وعلى الجانب الآخر، أكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال سوسيداد سيسعى جاهدا خلال الموسم المقبل لشراء اودجارد بشكل نهائي، كما ذكرت أن ريال مدريد اشترط في اتفاقه مع ريال سوسيداد على عدم مشاركة اللاعب النرويجي في أي مباراة يلتقي خلالها الفريقان في الموسم المقبل.