شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن رسميًا إعارة ريجيليون لإشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم، الجمعة، انتقال لاعبه سيرجيو ريجيليون إلى صفوف نظيره إشبيلية على سبيل الإعارة حتى عام 2020.

وقال ريال مدريد، في بيان: «ريال مدريد وإشبيلية اتفقا على إعارة سيرجيو ريجيليون في الموسم المقبل حتى 30 يونيو2020».

وكان الظهير الأيسر الإسباني، البالغ من العمر 22 عامًا، أحد العناصر الرئيسية في ريال مدريد خلال فترة ولاية المدرب جولين لوبيتيجي، الذي يتولى حاليا المهمة الفنية لإشبيلية، كما كان يشارك في المباريات أيضا بصفة أساسية تحت قيادة المدير الفني السابق للنادي الملكي، الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

ولكن بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق، عاد البرازيلي مارسيلو لشغل مركز الظهير الأيسر للفريق مرة أخرى، مما دفع ريجيليون للبحث عن فرصة جديدة خارج أسوار ريال مدريد.

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وظهر ريجيليون في موسم 2015 / 2016 لأول مرة بقميص ريال مدريد، ولكن مع الفريق الرديف، وذلك بعد أن أنهى فترة إعارته بين صفوف نادي يو دي لوجرونيس الإسباني.

وفي الموسم التالي عاد ريجيليون إلى يو دي لوجرونيس مرة أخرى، ولعب معه بصفة أساسية في 21 مباراة، سجل خلالها ثمانية أهداف.

وفي موسم 2017/2018 عاد اللاعب الإسباني الشاب لصفوف ريال مدريد تحت القيادة الفنية لسولاري، ولعب أساسيا في 30 مباراة وسجل هدفين وصنع أربعة أهداف أخرى.

وخاض ريجيليون أولى مبارياته بعد صعوده للفريق الأول لريال مدريد أمام سيسكا موسكو الروسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي لعب فيها بشكل أساسي في أربع مناسبات.

ويعد ريجيليون أحد العناصر الأساسية لمنتخب إسبانيا تحت 21 عاما وخاض أولى مبارياته مع هذا الفريق في مارس الماضي أمام المنتخب الروماني.