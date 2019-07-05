شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: المغرب (0) وبنين (0).. ثمن نهائي أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يلتقي منتخب المغرب الاول لكرة القدم مع نظيره بنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الدور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري. أبرز أحداث اللقاء د53: اللاعب مواز أديليهو يسجل الهدف الأول لمنتخب بنين

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