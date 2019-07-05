شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. رمضان صبحي مستمر في الأهلي لموسم جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت إدارة النادي الأهلي رسميًا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

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جاء ذلك بعدما كلف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، المهندس خالد مرتجي، عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد، خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين، نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه.

وبالفعل غادر «مرتجي» وبصحبته نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد، بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب الذي كان على تواصل دائم معه.

وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسؤولي هيدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.