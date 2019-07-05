شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات دخول استاد القاهرة لحضور مباراة مصر وجنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدرت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، التعليمات الخاصة بمباراة الغد المقرر إقامتها بين مصر وجنوب أفريقيا، ضمن دور الـ16 «ثمن النهائي» للبطولة.

وأكد الدكتور مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة، منسق عام مباريات استاد القاهرة، على أن التعليمات سيتم تطبيقها بدقة بناء على ما أسفرت عنه عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بالمباراة، وذلك على النحو التالي:

- سوف يسمح بدخول السيارات الحاملة لتصاريح دخول مباريات دور الـ16 فقط بعد انتهاء صلاحية كافة التصاريح السابقة.

- لن يسمح بدخول السيارات المصرح لها إلى المقصورة الرئيسية وتم اعتماد استقبال شرفي لضيوف البطولة عبر سجادة حمراء مع توافر سيارات «Golf Car» لمن يرغب في استخدامها.

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- عدم السماح لغير الإعلاميين بالتواجد في المناطق المخصصة لهم، وعدم السماح للإعلاميين الذين لم يحصلوا على تصريح المباراة بالتواجد في المدرجات المخصصة للجماهير إلا بموجب تذاكر المباراة.

- عدم السماح للجماهير بالجلوس في الممرات وبين مقاعد المدرجات لمخالفة ذلك لتعليمات السلامة بالاستاد، مشيرا إلى أن التذاكر المباعة بمعرفة شركة تذكرتي لا تتجاوز السعة المقررة بما يؤكد وجود مقعد لكل حامل تذكرة.

- ضرورة اتباع كافة التعليمات المدونة على التذاكر، وأهمها عدم اصطحاب الشواحن المغذية للهواتف المحمولة وزجاجات العطور والإسبريه وأي مواد معدنية صلبة.

- قامت اللجنة المنظمة من خلال الرعاة المحليين بتوفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من منافذ بيع المأكولات، حرصا على راحة الجماهير.

- تحدد موعد دخول الجماهير بدءا من الواحدة ظهرا وفق ما تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأفريقي وتوصي اللجنة المنظمة الجماهير بالتوجه إلى الاستاد عبر المواصلات العامة.

- تحديد مداخل الاستاد للجماهير على النحو التالي: مدخل «مسجد آل رشدان» لحاملي تذاكر المقصورتين الرئيسية والأمامية والدرجة الأولى يمين وشمال، ومدخل «شارع يوسف عباس» لحاملي تذاكر الدرجة الثانية، ومدخل «شارع الاستاد البحري» و«دار المدرعات» لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة شمال، ومدخل «طريق النصر» من بوابة «مدرسة الموهوبين» لحاملي تذاكر الدرجة الثالثة يمين.