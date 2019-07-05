شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإيقاف الرياضي المفروض على الكويت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية رفع الإيقاف الرياضي المفروض على الكويت منذ 2015 بشكل نهائي.
وقالت اللجنة إنه تم رفع الإيقاف الرياضي على الكويت بشكل كلي، استنادا إلى نجاح خارطة الطريق وتطبيقها بشكل كامل والتي كان آخرها انتخاب مجلس إدارة جديد للجنة الأوليمبية الكويتية.
من جانبه، بارك وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، محمد الجبري، رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.
وغرّد الوزير «الجبري» في حسابه على «تويتر»: «مبروك للكويت رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل نهائي».
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