شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم (الجمعة) الرفع الفوري والكلي للايقاف الرياضي المفروض على الكويت منذ عام 2015 استنادا إلى نجاح خريطة الطريق وتطبيقها بشكل كامل والتي كان آخرها انتخاب مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الكويتية.

من جهة أخرى دعا رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية فهد ناصر صباح الأحمد الصباح أبناء الكويت الرياضيين للعمل والعطاء بجد وإخلاص لوضع الرياضة الكويتية على خريطة العالم الرياضية وتحقيق إنجازات تسجل باسم الكويت في المحافل القارية والدولية "لأن ذلك الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعا".