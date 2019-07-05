شكرا لقرائتكم البرتغال والإمارات بوابة رحيل وليد أزارو من الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي مسئولو النادي الأهلي عروضاً "شفهية" من عدة أندية خارجية للتعاقد مع المغربي وليد آزارو مهاجم القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تسويق المهاجم المغربي الذى تراجع مستواه بشكل لافت للنظر في الموسم الجاري رغم أنه حصل على لقب هداف الدوري الموسم الماضي وقدم عروضاً رائعة مع القلعة الحمراء.

وتلقي مسئولو الأهلي عروض شفهية من ناديين أحدهما في البرتغال والأخر من الإمارات لشراء اللاعب وينتظر مسئولو الأحمر وصول عروض رسمية من هذه الأندية من أجل دراستها لاتخاذ القرار المناسب للمهاجم المغربي والنادي.