شكرا لقرائتكم البرتغال والإمارات بوابة رحيل وليد أزارو من الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقي مسئولو النادي الأهلي عروضاً "شفهية" من عدة أندية خارجية للتعاقد مع المغربي وليد آزارو مهاجم القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرغب مسئولو النادي الأهلي في تسويق المهاجم المغربي الذى تراجع مستواه بشكل لافت للنظر في الموسم الجاري رغم أنه حصل على لقب هداف الدوري الموسم الماضي وقدم عروضاً رائعة مع القلعة الحمراء.
وتلقي مسئولو الأهلي عروض شفهية من ناديين أحدهما في البرتغال والأخر من الإمارات لشراء اللاعب وينتظر مسئولو الأحمر وصول عروض رسمية من هذه الأندية من أجل دراستها لاتخاذ القرار المناسب للمهاجم المغربي والنادي.
كانت هذه تفاصيل خبر البرتغال والإمارات بوابة رحيل وليد أزارو من الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.