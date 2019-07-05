شكرا لقرائتكم رمضان صبحى فى الأهلى لموسم جديد.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع مجلس إدارة النادى الاهلى تجديد عقد استعارة رمضان صبحى، لاعب هدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

نجح الأهلى فى ذلك بعدما كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين نظرًا لرغبة النادي الإنجليزي في استعادة لاعبه رمضان صبحي إلى صفوفه، وبالفعل غادر مرتجي وبصحبته نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب إلى لندن قبل 48 ساعة لاستكمال المفاوضات والاتفاق على كافة شروط التعاقد بالتنسيق مع محمود الخطيب الذي كان على تواصل دائم معه.

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وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسئولي هدرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميًا قبل قليل، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.

يأتي هذا في إطار الخطة المتكاملة من جانب محمود الخطيب المفوض بشئون الكرة، ولجنة التخطيط، لدعم صفوف فريق الكرة في الموسم القادم لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي سواء على الصعيد المحلي أو القاري.