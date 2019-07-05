شكرا لقرائتكم صحف جزائرية: مليونى يورو تحسم انتقال أليو ديانج للنادي الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى النادى الأهلى المصرى مع نظيره مولودية الجزائر تفاصيل الاتفاق المالي حول انتقال المالي أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق بداية من الموسم المقبل مقابل 2 مليون يورو اى ما يقرب من 40 مليون جنيه مصرى.

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وفقا لموقع "الشباك" الجزائرى، أن عمر غريب رئيس نادى مولودية الجزائر، أكد أن إدارة الناديين توصلا لاتفاق مبدئي لانتقال اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد، كاشفا أن الإعلان عن الصفقة سيتم خلال الساعات القليلة القادمة.

قال غريب، بأن الصفقة ستكون تاريخية بالنسبة للأندية الجزائرية التي قد تصل قيمتها إلى 2 مليون يورو، مؤكدا على أنها سوف تعود بفوائد مالية على نادى مولودية وهو ما يعود على المولودية بفوائد مالية كبيرة، لتسيير الموسم الكروي الجديد.