شكرا لقرائتكم حضور الجالية المصرية بقبرص لمتابعة ودية الزمالك ضد إيل ليماسوس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر عدد من الجالية المصرية فى قبرص لمتابعة مباراة الزمالك أمام فريق إيل ليماسوس بطل كأس قبرص الذي يقام فى تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، بملعب براكليشا ليماسوس. وتعد ودية إيل ليماسوس التجربة الأولى للزمالك خلال معسكره الحالى فى قبرص والذى انطلق اليوم الإثنين ويستمر لمدة 13 يوم . ويدخل الزمالك المواجهة الودية بالتشكيل التالى: Advertisements حراسة المرمى: عمر صلاح. خط الدفاع: بهاء مجدى – محمد عبد الغنى – محمد عبد السلام – حازم إمام. خط الوسط: محمود عبد العزيز – محمد إبراهيم – أحمد مدبولي – أحمد زيزو – يوسف أوباما. خط الهجوم: عمر السعيد.

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