شكرا لقرائتكم أحمد العش ينضم إلى الدورى التونسى من بوابة صاحب المركز الرابع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز نادى اتحاد بن قردان التونسى بخدمات أحمد العش مدافع النجوم والأهلى السابق، لمدة موسمين، فى صفقة انتقال حر.

وحصد "بن قردان" المركز الرابع بالدورى التونسى ليضمن المشاركة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وانضم أحمد العش لصفوف فريق النجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة موسم ونصف، بعدما قرر اللاعب فسخ تعاقده مع نادى الفحيحل الكويتى والعودة للدورى المصرى، إلا أن اللاعب تعرض للتعنت من قبل المدير الفنى ولم يشارك فى أى مباراة مع النجوم، ليقرر الاستغناء عن مستحقاته والحصول على الاستغناء الخاص به.

وحسم مدافع الأهلى موقفه من التجنيد من أجل السفر إلى تونس والانضمام لصفوف الفريق التونسى، خاصة وإنه مازال طالبًا.