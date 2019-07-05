5 معلومات لا تعرفها عن صفقة الأهلى المالية أليو ديانج...

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جدة - عمرو شويل اقترب المالى اليو ديانج لاعب وسط فريق مولودية الجزائر من الانضمام إلى القلعة الحمراءبعدما فتح الاهلي خط مفاوضات مكثفة تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونرصد في السطور التالية أهم المعلومات عن اللاعب المالي: 1- يبلغ ديانج من العمر 21 عاما 2- انتقل ديانج لمولودية الجزائر قادماً من دجوليبا المالى فى يناير 2018 3- لا يُشارك ديانج مع منتخب بلاده، وإن كان سبق له تمثيل منتخب مالى الأولمبى فى مباراتين فقط. 4- لعب ديانج مع مولودية الجزائر 37 مباراة هذا الموسم سجل فيهم هدفا وحيداً . 5- تقارير جزائرية قالت أن المولودية طلب 1.5 مليون دولار للاستغناء عن ديانج.

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