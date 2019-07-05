الزمالك يهز شباك بطل كأس قبرص بثلاثية فى الشوط الأول...

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جدة - عمرو شويل
هز الزمالك شباك وايل ليماسوس بطل كأس قبرص بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول من عمر المباراة الودية التي تقام بينهما اليوم .
تقدم للزمالك أحمد مدبولي الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء وتعادل فريق ايل في الدقيقة التاسعة.. بينما أضاف محمد إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة الـ 39.. ثم أحرز عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وجاء الشوط الأول في معظمه بسيطرة للزمالك وتألق محمد إبراهيم وضاعت أكثر من فرصة محققة بعد هدف مدبولي الأول، اثنتان من محمد ابراهيم وأخري من حازم إمام.
ويواجه الزمالك فريق إيل ليماسوس ضمن معسكره المغلق الذي يخوضه حاليا بقبرص ويخوض خلاله 3 وديات أخرى بخلاف ودية اليوم.
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