شكرا لقرائتكم رمضان صبحي لـ"الخليج 365" : رفضت الملايين من أجل الأهلي وشكرا للخطيب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو النادي الأهلي، فى إنهاء صفقة رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق الأحمر، وتجديد إعارته من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد.

وحصل الخليج 365 على تصريح خاص وحصرى من رمضان صبحى بعد إنتهاء إجراءات تجديد إعارته للنادي الأهلي بشكل رسمى خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد رمضان صبحى لـ"الخليج 365" أن اللعب للنادي الأهلي بالنسبة له لا يقدر بأى ثمن وأهم بكثير من تقاضى ملايين الجنيهات، قائلاً :"رفضت الملايين فى أندية أخرى حتى أستمر مع الأهلي".

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وجدد النادي الأهلي، إعارة رمضان صبحى لمدة موسم إضافى، بعد الاتفاق مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، على سداد مليون و 500 ألف جنيه استرلينى نظير استمرار اللاعب مع القلعة الحمراء فى الموسم القادم.

ووجه رمضان صبحى رسالة خاصة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عبر الخليج 365، مؤكدا أن مجلس إدارة القلعة الحمراء بذل مجهود كبير لإنهاء الصفقة رسميا وكذلك نادر شوقى وكيل أعماله.