شكرا لقرائتكم مركز إسبانى يعلن استضافة معسكر الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مركز بيناتارا أرينا الإسباني استضافته معسكر الفريق الكروى الأول بالنادي الأهلى خلال الفترة من 6 إلى 16 يوليو الجاري استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري الممتاز والموسم المقبل بالكامل.

ونشر المركز الإسباني عبر موقعه الرسمى تفاصيل المعسكر والذى سيتخلله عدد من المباريات الودية كاشفًا عن اختيار أفضل أندية القارة الأفريقية وفقًا لعدد البطولات التى حاز عليها.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الكروي الأول إلى إسبانيا صباح الغد حيث تم إرفاق صورة ثنائي المنتخب الأوليمبى أحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق المعارين لفريق الجونة خلال مشاركتهما المنتخب الأوليمبى فى معسكر إسبانيا السابق.



صورة ضوئية من خبر استضافة معسكر الأهلى