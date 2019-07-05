شكرا لقرائتكم هل يحق لرمضان صبحى المشاركة مع الأهلى أمام الزمالك والمقاولون؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أحقية النادي الأهلى فى الاستفادة من خدماته لاعبه المعار من فريق هدرسفيلد الإنجليزي رمضان صبحى فى استكمال مشوار الفريق فى بطولتى الدوري وكأس مصر المنتظر استكمالها عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. وأعلن النادي الأهلى قبل ساعات قليلة توصله لاتفاق رسمى مع إدارة نادي هدرسفيلد الإنجليزي على تجديد إعارة رمضان صبحى لمدة موسم جديد ينتهى بنهاية شهر يونيو المقبل مقابل مليون ونصف المليون جنيه إسترلينى. وقال المصدر إن رمضان صبحى يحق له اللعب مع الأهلي لنهاية الموسم الحالى، بغض النظر عن تمديد عقد الإعارة من عدمه لكن بعد التمديد أصبح موقف اللاعب أكبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل يحق لرمضان صبحى المشاركة مع الأهلى أمام الزمالك والمقاولون؟... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.