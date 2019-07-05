شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف موعد انضمام كهربا للأهلي .. لن يكون الصيف المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب جماهير الكرة المصرية بكافة الانتماءات، معرفة وجهة محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، وناديه الجديد، بعد الخلاف القائم بالوقت الحالى بين اللاعب ومسئولو القلعة البيضاء.

وأرتبط أسم كهربا بالانضمام للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذ اللاعب خطوات رسمية لفسخ تعاقده مع نادي الزمالك، وتقديم شكوى رسمية ضد ناديه لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

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كشف مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن كهربا أتفق بالفعل على الانتقال للنادي الأهلي، لكن المفاجأة الحقيقة تكمن فى موعد انضمام اللاعب لصفوف القلعة الحمراء والذى لن يكون الصيف المقبل كما يتوقع البعض.

أضافت المصادر أن كهربا سينتقل لأحد الأندية الأوروبية فى الصيف القادم، بموجب بطاقة دولية مؤقتة سيحصل عليها بناءا على الشكوى المقدمة لفسخ تعاقده مع الزمالك، وسيكون انتقاله للأهلى بعد حسم الفيفا مصيره النهائى.

وأوضحت المصادر أن كهربا ومسئولي الأهلي على يقين بإمكانية صدور عقوبات ضد اللاعب بعد رحيله عن الزمالك، قد تصل للإيقاف لكن هذا لن يعوقه عن الانتقال لصفوف الأهلي بعد انتهاء الإيقاف لذلك لن ينتقل للقلعة الحمراء قبل الميركاتو الشتوى المقبل فى شهر يناير وقد تؤجل الصفقة لبداية الموسم بعد القادم.