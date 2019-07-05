شكرا لقرائتكم الأولمبية الدولية ترفع الإيقاف عن الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيشارك رياضيو الكويت في أولمبياد طوكيو 2020 العام القادم تحت علم بلادهم بعدما رفعت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الجمعة الإيقاف عن الكويت بعد حوالي أربع سنوات.

وتم إيقاف الكويت في أكتوبر 2015 بسبب قانون جديد للرياضة قالت اللجنة الأولمبية الدولية وقتها إنه يتعارض مع استقلالية الحركة الأولمبية.

ونتيجة لذلك، تعين على الرياضيين الكويتيين التنافس تحت العلم الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ولم يكن مسموحا لهم حتى الآن الحصول على تمويل من اللجنة الأولمبية الدولية.

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وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان : رفع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية بشكل كامل الإيقاف عن اللجنة الأولمبية الكويتية بعد التطبيق الناجح لخريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف.

وأضافت اللجنة أن كل الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك مراجعة لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والانتخابات، تم تطبيقها.

ورفعت اللجنة الأولمبية الدولية الإيقاف مؤقتا العام الماضي قبل انطلاق الألعاب الآسيوية في أغسطس ، لتسمح للكويت بالاشتراك تحت علمها، وفشلت المحادثات في السنوات الماضية في التوصل إلى حل وأخفقت الكويت في 2016 في مقاضاة اللجنة الأولمبية الدولية من أجل الحصول على تعويض قيمته مليار دولار.